В центре Рязани построили новую гостиницу

Гостиница появилась на улице Маяковского. На данный момент ведутся работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных коммуникаций и сборке мебели.

В Рязани на улице Маяковского, дом № 74, корпус 4 построили гостиницу. Об этом сообщили в группе «Госстройнадзор Рязанской области» во «ВКонтакте».

На данный момент ведутся работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных коммуникаций и сборке мебели.

Фото: Госстройнадзор Рязанской области «ВКонтакте»