В центре Рязани построили новую гостиницу
Гостиница появилась на улице Маяковского. На данный момент ведутся работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных коммуникаций и сборке мебели.
В Рязани на улице Маяковского, дом № 74, корпус 4 построили гостиницу. Об этом сообщили в группе «Госстройнадзор Рязанской области» во «ВКонтакте».
На данный момент ведутся работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных коммуникаций и сборке мебели.
Фото: Госстройнадзор Рязанской области «ВКонтакте»