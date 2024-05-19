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В центре Рязани построили новую гостиницу
Гостиница появилась на улице Маяковского. На данный момент ведутся работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных коммуникаций и сборке мебели.

В Рязани на улице Маяковского, дом № 74, корпус 4 построили гостиницу. Об этом сообщили в группе «Госстройнадзор Рязанской области» во «ВКонтакте».

На данный момент ведутся работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных коммуникаций и сборке мебели.

Фото: Госстройнадзор Рязанской области «ВКонтакте»