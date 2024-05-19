В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали 11 человек

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. 15-летнему мальчику диагностировали осколочное ранение ноги, 12-летнему — контузию. Их доставили в больницу. 17-летний житель получил слепое осколочное ранение плеча. Он будет лечиться амбулаторно.

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области из РСЗО. Об этом сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным губернатора региона, пострадали 11 человек, среди которых есть трое несовершеннолетних.

15-летнему мальчику диагностировали осколочное ранение ноги, 12-летнему — контузию. Их доставили в больницу. 17-летний житель получил слепое осколочное ранение плеча. Он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, у пятерых мужчин и трех женщин диагностировали осколочные ранения различных частей тела. Их доставили в медучреджение.⠀Отмечается, что на данный момент разрушения зафиксированы в семи многоквартирных домах. Окна выбиты в 98 квартирах, осколками повреждены 25 автомобилей.⠀Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.

Напомним, в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Позже сообщалось, что над регионом сбили четыре беспилотника.