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В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали 11 человек
Среди пострадавших есть несовершеннолетние. 15-летнему мальчику диагностировали осколочное ранение ноги, 12-летнему — контузию. Их доставили в больницу. 17-летний житель получил слепое осколочное ранение плеча. Он будет лечиться амбулаторно.

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области из РСЗО. Об этом сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным губернатора региона, пострадали 11 человек, среди которых есть трое несовершеннолетних.

15-летнему мальчику диагностировали осколочное ранение ноги, 12-летнему — контузию. Их доставили в больницу. 17-летний житель получил слепое осколочное ранение плеча. Он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, у пятерых мужчин и трех женщин диагностировали осколочные ранения различных частей тела. Их доставили в медучреджение.⠀Отмечается, что на данный момент разрушения зафиксированы в семи многоквартирных домах. Окна выбиты в 98 квартирах, осколками повреждены 25 автомобилей.⠀Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.

Напомним, в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Позже сообщалось, что над регионом сбили четыре беспилотника.