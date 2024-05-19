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Рязанцы снова засняли ржавую воду из-под крана
Ржавая вода появилась у жителей дома № 4/2 на Солотчинском шоссе.

Рязанцы засняли ржавую воду из-под крана. Информация об этом появилась в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова в воскресенье, 19 мая.

Ржавая вода появилась у жителей дома № 4/2 на Солотчинском шоссе.

«Электричества не было два часа, горячая вода опять коричневая. УК и жилинспекция бездействуют», — возмутилась рязанка.

Она добавила, что электричество и воду отключают систематически.