Рязанцы снова засняли ржавую воду из-под крана

Ржавая вода появилась у жителей дома № 4/2 на Солотчинском шоссе.

Рязанцы засняли ржавую воду из-под крана. Информация об этом появилась в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова в воскресенье, 19 мая.

Ржавая вода появилась у жителей дома № 4/2 на Солотчинском шоссе.

«Электричества не было два часа, горячая вода опять коричневая. УК и жилинспекция бездействуют», — возмутилась рязанка.

Она добавила, что электричество и воду отключают систематически.