Российские средства ПВО сбили 12 ракет ATACMS

Также средства ПВО уничтожили 103 БПЛА, тактическую ракету «Точка-У», четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также девять реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 ракет ATACMS производства США. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

Также средства ПВО уничтожили 103 БПЛА, 62 из которых перехватили над российскими регионами.

Кроме того, сбили тактическую ракету «Точка-У», четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также девять реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Напомним, ночью в воскресенье, 19 мая, над тремя российскими регионами сбили 61 БПЛА и девять ракет.