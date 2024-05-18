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ВС России освободили село Старица в Харьковской области
Противник активно перебрасывает резервы с других направлений.

ВС России освободили село Старица в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

Отмечается, что ВСУ предприняли четыре контратаки в Волчанск.

Противник активно перебрасывает резервы с других направлений.

За ночь российские войска поразили военный аэродром и промзону в городе Миргород Полтавской области и склад со взрывчатыми веществами Павлоградского химического завода в Днепропетровской области.