ВС России освободили село Старица в Харьковской области
Противник активно перебрасывает резервы с других направлений.
ВС России освободили село Старица в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».
Отмечается, что ВСУ предприняли четыре контратаки в Волчанск.
Противник активно перебрасывает резервы с других направлений.
За ночь российские войска поразили военный аэродром и промзону в городе Миргород Полтавской области и склад со взрывчатыми веществами Павлоградского химического завода в Днепропетровской области.