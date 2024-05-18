В Ряжске остановили пьяного мотоциклиста
Инцидент произошел около дома № 57 по улице Рабочих.
В Ряжске остановили пьяного мотоциклиста. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел около дома № 57 по улице Рабочих.
Полицейские увидели 31-летнего мотоциклиста на «Альфа Ягуар» без водительского удостоверения. У него были признаки алкогольного опьянения — запах изо рта и неустойчивость позы.
Мужчине предложили пройти освидетельствование. Оно показало 0,291 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Составлен административный протокол.