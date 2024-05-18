В Рязани в ДТП на Московском шоссе пострадали два человека

Среди них — девятилетняя девочка.

В Рязани в массовом ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в субботу, 18 мая, примерно в 13:37, около дома № 71а строение 1 по Московскому шоссе.

По предварительной информации, 28-летний местный житель на Hyundai Solaris столкнулся с Ford Focus под управлением 40-летнего рязанца и Kia Rio под управлением 42-летнего рыбноцва.

В результате пострадал водитель Hyundai и девятилетняя пассажирка Ford. Их госпитализировали.

Полиция начала проверку по факту ДТП.