В Рязани ограничат движение по улице Павлова

Речь идет об участке от Первомайского проспекта до улицы Семинарской.

В Рязани ограничат движение по улице Павлова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об участке от Первомайского проспекта до улицы Семинарской.

Движение транспорта ограничат с 8:00 до 19:00 19 и 20 мая. Причина — дорожные работы по уборке мусора и песчаных наносов на дороге. Там установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Мэрия попросила учитывать информацию при планировании маршрута.