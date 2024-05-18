В Рязани ограничат движение по улице Павлова
Речь идет об участке от Первомайского проспекта до улицы Семинарской.
В Рязани ограничат движение по улице Павлова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Речь идет об участке от Первомайского проспекта до улицы Семинарской.
Движение транспорта ограничат с 8:00 до 19:00 19 и 20 мая. Причина — дорожные работы по уборке мусора и песчаных наносов на дороге. Там установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Мэрия попросила учитывать информацию при планировании маршрута.