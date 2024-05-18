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В Петербурге упал лифт с ребенком внутри

В Санкт-Петербурге упал лифт с ребенком. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на городской главк СК России.

Инцидент произошел вечером 17 мая в одном из домов на улице Есенина.

Упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик. Уточняется, что он в результате случившегося не получил повреждений.

Сотрудники следственного отдела по Выборгскому району приступили к проведению доследственной проверки по факту инцидента, по ее результатам будет принято профессиональное решение, заключили в СК.