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В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах
Законопроект отправили в правительство.

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на депутата Артема Метелева.

По его словам, нужно установить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, а на детской площадке — до 30 тысяч.

Законопроект отправили в правительство.

Кроме того, для родителей могут ввести штраф до семи тысяч рублей за курение в неположенных местах ребенком младше 16 лет.