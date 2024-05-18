В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах

Законопроект отправили в правительство.

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на депутата Артема Метелева.

По его словам, нужно установить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, а на детской площадке — до 30 тысяч.

Законопроект отправили в правительство.

Кроме того, для родителей могут ввести штраф до семи тысяч рублей за курение в неположенных местах ребенком младше 16 лет.