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Сенатор Мурог: тема поддержки участников СВО, членов их семей и жителей освобожденных территорий находится в приоритете

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного органа государственной власти Рязанской области Игорь Мурог в ходе работы в регионе провел личный прием граждан и принял участие в отправке гуманитарной миссии в новые территории.

К сенатору лично обратился отец участника специальной военной операции, погибшего при исполнении служебного долга. Он попросил помочь разобраться с документами по представлению сына на звание Героя РФ. Игорь Мурог принял документы в работу. «Буду связываться с Министерством обороны РФ. Сделаю все возможное в рамках полномочий сенатора РФ для оказания помощи заявителю. Склоняю голову перед стойкостью родителей, которые потеряли своих сыновей, защищая нашу Родину, с бесконечной благодарностью за воспитание их достойными людьми, настоящими патриотами России», — написал в Telegram-канале Игорь Мурог.

17 мая сенатор провел встречу с 28-й группой волонтеров, которая отправлялась в новые территории с гуманитарной миссией. В нее вошли добровольцы из Рязани, Москвы, Пителинского и Спасского районов. В их числе директор Музея Циолковского в Ижевском Николай Медведков, который становится волонтером уже в третий раз.

Вместе со студентами РГУ имени Есенина представитель Рязанской области в Совете Федерации передал добровольцам гуманитарную помощь для местных жителей и участников специальной военной операции. «Выражаю искреннюю благодарность волонтерам за их добрые дела! Заверяю, что мы будем продолжать оказывать им необходимое содействие. Помогать своим — священный долг каждого из нас! Общими усилиями мы приближаем победу, которая непременно будет за нами!», — сказал сенатор.