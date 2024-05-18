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Рязанский юрист рассказал о скандале в баре с участием полицейских
Инцидент произошел на улице Почтовой.

Юрист Роман Котенко рассказал, как рязанские пьяные полицейские пытались ворваться в бар, а после вызвали четыре экипажа подкрепления. Об этом он рассказал на странице юридического агентства.

Инцидент произошел в баре Chilli’s на улице Почтовой ночью в субботу, 18 мая.

Котенко заявил, что трое сотрудников МВД (находившихся не при исполнении) пытались зайти в заведение, однако их не пустила охрана.

«В связи с чем они воспользовались служебным положением и вызвали аж целых четыре экипажа полиции (видимо, сами получили бы от охраны), с полицейскими ворвались в бар, начали бросаться с кулаками на работников бара, разбили какую-то посуду и выгнали всех посетителей из бара вместе с работниками под предлогом проверки документов, но документы, естественно, никто не проверял, видимо, просто обиделись», — написано в публикации.

По мнению юриста, подобные вещи не должны оставаться безнаказанными, поскольку, как считает Котенко, полицейские воспользовались служебным положением, фактически незаконно закрыли заведение, «испортили людям отдых, и, самое главное, отвлекли аж четыре экипажа полиции от работы». Он запланировал написать заявление в службу безопасности МВД для проведения проверки.