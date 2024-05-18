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Павел Малков вручил рязанцам золотые значки ГТО
Закрытие фестиваля состоялось в субботу, 18 мая.

Губернатор Павел Малков вручил рязанцам золотые значки ГТО и провел экскурсию по павильонам Торгового городка. Закрытие фестиваля ГТО состоялось в субботу, 18 мая.

С 16 апреля 2024 года в фестивале приняли участие несколько десятков тысяч рязанцев. 17 и 18 мая в Лесопарке проходил заключительный этап «Гонки ГТО». В соревнованиях приняли участие 230 команд.

Павел Малков ознакомился с программой фестиваля в Лесопарке. Обо всех основных площадках и зонах губернатору рассказали зампред регионального правительства Артем Никитин и координаторы площадок.

«С самого начала мы хотели как можно активнее развивать спорт в регионе. Сейчас много объектов ремонтируется, проходят такие мероприятия. А цифры говорят сами за себя. У нас по всей области в прошлом году только около двух тысяч человек сдали ГТО. В этом году только за этот месяц сдали нормативы 35 тысяч человек. Я думаю, что мероприятие по всей области принесло много радости. А эти последние два дня прошли очень хорошо, и даже погода нам благоприятствует», — отметил губернатор.

Среди семейных команд одержали победу семьи Объедковых, Назаренко и Сгадлевых. В молодежном — в финал с лучшими результатами вошли команды из Лашманской школы, Самыловской школы и РГУ имени Есенина. Всем победителям Малков вручил медали и кубки.

Также губернатор провел экскурсию по обновленному Торговому городку основателю соцпроекта «Команда Звездный Десант» Злате Чепурной и телеведущей Ирине Пудовой. Малков показал гостям несколько павильонов, в том числе «Районы», где недавно открылся Музей Кофе.