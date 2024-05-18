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Малков: Грамотные, квалифицированные специалисты очень нужны во всех сферах
В Торговом городке прошел первый региональный профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре».

В Торговом городке прошел первый региональный профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В мероприятии участвовали порядка 1500 рязанских старшеклассников, студенты ссузов и вузов региона, их родители, а также представители восьми рязанских кластеров различных отраслей экономики.

Участников фестиваля поприветствовал губернатор Павел Малков. «Вы, конечно, слышали такое выражение — кадры решают все. Так и есть! Сейчас у нас в области работает множество предприятий, каждое из них развивается, а значит, появляется и запрос на новых квалифицированных специалистов. Профессиональный выбор — вопрос важнейший. Всем молодым людям очень важно сейчас определиться, кем стать, и следовать к намеченной цели. Мы хотим помочь вам это сделать, в том числе вот в таком интересном, фестивальном формате», — сказал глава региона.

Павел Малков осмотрел работу площадок образовательных учреждений, пообщался со студентами.

Для участников фестиваля организовали консультации по поступлению и трудоустройству, в том числе по вопросам инклюзивного образования в ссузах, а также мастер-классы по различным направлениям: ветеринарии, монтажу и ремонту электронных приборов, основам геодезии, поварскому делу, 3D-моделированию. Учреждения дополнительного образования презентовали основные программы обучения.

Актуальные вакансии и меры поддержки молодых специалистов представили представители различных предприятий. Также состоялся студенческий костюмированный бал и концерт творческих коллективов колледжей и вузов региона.