Лавров: противостояние России и Запада находится в острой фазе

Лавров подчеркнул, что особое антироссийское рвение Запада наблюдается в европейских странах — об этом свидетельствуют высказывания официальных лиц Франции, Британии и других стран ЕС о «неизбежной войне с Россией».

Противостояние России и Запада находится в острой фазе. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, приводит его слова РЕН ТВ.

«Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре», — уточнил политик во время выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 18 мая.

Лавров подчеркнул, что особое антироссийское рвение Запада наблюдается в европейских странах — об этом свидетельствуют высказывания официальных лиц Франции, Британии и других стран ЕС о «неизбежной войне с Россией».

Министр заверил, что Москва неизменно отстоит свои интересы, как в украинском конфликте, так и в отношениях с Западом.