Жителя Спасского района лишили автомобиля за пьяное вождение

Ранее его привлекали к ответственности за схожее нарушение.

Жителя Спасского района лишили автомобиля за пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ранее мужчину привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В январе 2024 года осужденный выпил алкоголь и совершил поездку на машине в село Ижевское. Однако его действия пресекли полицейские.

Мужчина признал вину, активно способствовал расследованию уголовного дела.

Его приговорили к 200 часам обязательных работ. Также его на два года лишили права вождения. Автомобиль конфисковали и обратили в собственность государства.