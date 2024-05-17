Жителя Спасского района лишили автомобиля за пьяное вождение
Ранее его привлекали к ответственности за схожее нарушение.
Жителя Спасского района лишили автомобиля за пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что ранее мужчину привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В январе 2024 года осужденный выпил алкоголь и совершил поездку на машине в село Ижевское. Однако его действия пресекли полицейские.
Мужчина признал вину, активно способствовал расследованию уголовного дела.
Его приговорили к 200 часам обязательных работ. Также его на два года лишили права вождения. Автомобиль конфисковали и обратили в собственность государства.