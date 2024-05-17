Жилинспекция прокомментировала затопление квартир на улице Энгельса в Рязани

Рязанцев, чьи квартиры пострадали после потопа, призвали обращаться в управляющую организацию.

Жилинспекция прокомментировала РЗН. инфо затопление квартир в доме № 22 по улице Энгельса.

По данным ведомства, управляющая компания осмотрела крышу только над квартирой пожаловавшегося рязанца. Нарушений не нашли. Однако до конца мая при сухой погоде хотят провести еще одну проверку и выполнить профилактический ремонт «примыканий к лифтовой шахте дома».

Официальных обращений в госжилинспекцию с 1 января 2024 года по поводу протекания крыши от жителей дома по улице Энгельса не поступало.

Рязанцев, чьи квартиры пострадали после потопа, призвали обращаться в управляющую организацию. При этом нужно указывать номер квартиры и контактный телефон.

После обследования и подачи заявления собственником возможно возмещение ущерба в досудебном либо судебном порядке, а также выполнение ремонта крыши над поврежденными помещениями.

Капремонт кровли запланирован на 2035-2037 годы.

Напомним, в Рязани на улице Энгельса затопило квартиры из-за протечки на крыше. Житель дома прислал в редакцию РЗН. инфо фото.