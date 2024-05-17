В Туапсе после атаки беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Туапсе после атаки беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил Telegram-канал оперштаба по Краснодарскому краю.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, всего в попытке нападения на НПЗ были задействованы два украинских БПЛА.

«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению», ― сказано в заявлении ведомства. Через несколько минут появилась информация, что пожар локализован.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.