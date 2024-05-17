В Симферополе школьник выпал из окна гимназии и выжил

В Симферополе школьник выпал из окна гимназии и выжил. Об этом в пятницу, 17 мая, написало ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Министерства образования Республики Крым.

«Приблизительно в 10:00 учащийся 5-го класса гимназии № 11 выпал из окна классного кабинета. В данный момент проводится проверка органами следствия и специалистами министерства образования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу, он находится в стабильном состоянии.