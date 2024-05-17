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В школах Рязанской области пройдут антитеррористические учения
Для учеников и работников проведут тренировку и эвакуацию.

В школах Рязанской области 20 мая пройдут антитеррористические учения. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило издание КП-Рязань со ссылкой на родителей, которым прислали сообщения в чатах учебных учреждений.

«Уважаемые родители, 20 мая во всех школах Российской Федерации пройдет обучение по теме „Действия работников, обучающихся, сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства“ с последующими тренировочными мероприятиями и эвакуацией», — указано в месседже.

Отметим, что ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о старте «Всероссийских учений по действиям при террористической угрозе для работников школ, колледжей и летних лагерей». Его слова привело ТАСС.

«К проведению всероссийского учения в 10 утра по местному времени 20 мая приступить», — заявил Кравцов.