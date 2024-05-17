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В Санкт-Петербурге мужчина натравил питбуля на двух прохожих

В Санкт-Петербурге мужчина натравил питбуля на двух прохожих. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Одной из пострадавших стала женщина. Она рассказала полиции, что выгуливала свою собаку, когда на нее набросился чужой пес. При этом хозяин подбадривал животное, вел себя вызывающе, и не пытался его отогнать.

Позже поступило еще одно заявление от мужчины, который сообщил о нападении на него собаки на Гражданском проспекте. По его словам, незнакомцу не понравилось замечание об отсутствии у собаки намордника, после чего он спустил питбуля и распылил перцовый баллончик.

Агрессивный хозяин пса задержан. Возбуждено уголовно дело.