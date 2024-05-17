В Санкт-Петербурге молодой человек до смерти избил солистку группы Una

В Санкт-Петербурге молодой человек до смерти избил солистку группы Una. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Трагедия произошла в квартире на Тверской улице. 37-летняя Анастасия Котова находилась там со своим 31-летним молодым человеком. У них случился конфликт, в ходе которого пьяный мужчина стал избивать девушку. Затем бойфренд позвонил в 112.

От полученных травм певица скончалась на месте. Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за грабеж.