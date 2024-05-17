В Рязанской области задержали женщину за кражу 140 тысяч рублей из частного дома

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области задержали женщину за кражу 140 тысяч рублей из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился 42-летний житель города Сасово и сообщил, что из дома пропали 140 тысяч рублей — сбережения его мамы.

Оперативники установили, что 27-летняя жительница Путятинского района специально приехала в город Сасово. Проходя по улице, она увидела пенсионерку в огороде. Злоумышленница проникла в ее дом и забрала деньги.

Возбуждено уголовное дело.