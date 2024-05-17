В Рязанской области штраф за безбилетный проезд увеличат в пять раз
Соответствующий законопроект опубликовали в пятницу, 17 мая.
В Рязанской области штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте увеличат в пять раз. Соответствующий законопроект опубликовали в пятницу, 17 мая.
Размер штрафа за безбилетный проезд пассажира и провоз багажа увеличат со 100 до 500 рублей.
Кроме того, планируется установить административную ответственность за проезд без билета в межгородских автобусах.
В документах уточняется, что размер штрафа не меняли с 2007 года, а стоимость проезда в этот период менялась с 8 до 29 рублей.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.