В Рязанской области благоустроят еще два кладбища за 3,7 миллиона

Речь идет о двух объектах в Сасовском районе.

В Сасовском районе благоустроят еще два кладбища за три миллиона 791 тысячу 787 рублей. Два тендера опубликовали на сайте госзакупок.

Благоустройство кладбища в селе Усады обойдется в два миллиона 370 тысяч 962 рубля. Согласно документам, вокруг кладбища повалят и обрежут сухие деревья, выкорчуют пни, вручную расчистят площадь от мелколесья. Ямы от корней засыпят землей с помощью бульдозеров. Также проект предполагает монтаж ограждения с бетонным основанием и калитками. На кладбище также появится туалет. Срок выполнения работ — 1 октября.

Начальная цена контракта для кладбища близ села Вялсы — один миллион 420 тысяч 787 рублей. Как написано в документах, там собираются проводить земляные работы: убирать деревья, кустарник и мелколесье. На территорию закупят две уличные скамейки, два контейнера для мусора, два туалета. Подрядчик должен будет положить асфальт и укрепить обочины щебнем на дороге к кладбищу. Кроме того, проект предусматривает новое ограждение, облицовку ворот. Срок окончания работ — также 1 октября.

Заказчик — администрация Сасовского муниципального округа.

Напомним, недавно стало известно, что в Рязанской области благоустроят четыре кладбища за 8,7 миллиона рублей. В общей сложности на обустройство кладбищ потратят 12,5 миллионов рублей.