В Рязани пьяный водитель сбил двух пешеходов и врезался в супермаркет

На месте работали инспекторы ГИБДД и бригада медиков.

В Рязани пьяный водитель сбил двух пешеходов и врезался в супермаркет. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

«Пьяный водитель „Лады“ врезался в магазин „Пятерочка“ на улице Зафабричной, перед этим сбив двух человек. Инцидент случился 16.05 в районе 20:30», — написал автор публикации.

Отмечается, что на месте происшествия работали инспекторы ГИБДД и бригада медиков.

Фото: Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань»