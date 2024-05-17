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В Рязани полицейские задержали пьяного водителя без прав
Инцидент произошел на улице Попова.

В Рязани полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Патрульные обратили внимание на автомобиль Lada Granta на улице Попова. Характер движения дал основания полагать, что водитель плохо справляется с управлением. Полицейские остановили автомобиль. При общении с 27-летним рязанцем правоохранители отметили, что у него имеются признаки опьянения.

Когда на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и предложили пройти освидетельствование, он отказался. Выяснилось, что у него нет прав.

На мужчину составили административный материал.