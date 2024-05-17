В Рязани отремонтируют 12 дорог за 600 миллионов рублей
Тендеры опубликованы на сайте Госзакупок.
В Рязани отремонтируют 12 дорог за 600 миллионов 810 тысяч 906 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте Госзакупок.
Согласно документам, отремонтируют следующие участки:
- улица Щорса;
- улица Энгельса;
- улица Костычева;
- улица Крупская;
- 1-й Почтовый проезд;
- улица Центральная от дома № 2Г до дома № 64;
- улица Пушкина от Ленинского Комсомола до улицы Семашко;
- дорогу от улицы Дзержинского до дома № 93 на Татарской улице;
- дорога от проезда Шабулина до 1-й Красной улицы
- улица Загородная от Восточной окружной дороги до дома № 3 на Загородной;
- проезд Шабулина от дома № 8А до дома № 10В;
- участок автодороги по улице 5-й район в Борках от улицы 4-й район до улицы 9-й район.
Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Ремонт будут выполнять в два этапа. Срок окончания работ — 31 октября.
Напомним, ранее опубликовали тендер на ремонт Липецкого мост за 115 миллионов рублей