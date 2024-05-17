В Рязани отремонтируют 12 дорог за 600 миллионов рублей

Тендеры опубликованы на сайте Госзакупок.

В Рязани отремонтируют 12 дорог за 600 миллионов 810 тысяч 906 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте Госзакупок.

Согласно документам, отремонтируют следующие участки:

улица Щорса;

улица Энгельса;

улица Костычева;

улица Крупская;

1-й Почтовый проезд;

улица Центральная от дома № 2Г до дома № 64;

улица Пушкина от Ленинского Комсомола до улицы Семашко;

дорогу от улицы Дзержинского до дома № 93 на Татарской улице;

дорога от проезда Шабулина до 1-й Красной улицы

улица Загородная от Восточной окружной дороги до дома № 3 на Загородной;

проезд Шабулина от дома № 8А до дома № 10В;

участок автодороги по улице 5-й район в Борках от улицы 4-й район до улицы 9-й район.

Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Ремонт будут выполнять в два этапа. Срок окончания работ — 31 октября.

Напомним, ранее опубликовали тендер на ремонт Липецкого мост за 115 миллионов рублей