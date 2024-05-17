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В Рязани отремонтируют 12 дорог за 600 миллионов рублей
Тендеры опубликованы на сайте Госзакупок.

В Рязани отремонтируют 12 дорог за 600 миллионов 810 тысяч 906 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте Госзакупок.

Согласно документам, отремонтируют следующие участки:

  • улица Щорса;
  • улица Энгельса;
  • улица Костычева;
  • улица Крупская;
  • 1-й Почтовый проезд;
  • улица Центральная от дома № 2Г до дома № 64;
  • улица Пушкина от Ленинского Комсомола до улицы Семашко;
  • дорогу от улицы Дзержинского до дома № 93 на Татарской улице;
  • дорога от проезда Шабулина до 1-й Красной улицы
  • улица Загородная от Восточной окружной дороги до дома № 3 на Загородной;
  • проезд Шабулина от дома № 8А до дома № 10В;
  • участок автодороги по улице 5-й район в Борках от улицы 4-й район до улицы 9-й район.

Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Ремонт будут выполнять в два этапа. Срок окончания работ — 31 октября.

Напомним, ранее опубликовали тендер на ремонт Липецкого мост за 115 миллионов рублей