В Рязани нашли нарушения в летних кафе на улице Почтовой

По словам представителей горадминистрации, из 24 кафе, планирующих разместить веранды, разрешения получили 17 заведений.

В Рязани 8 мая проверили летние кафе на улице Почтовой. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По словам ведомства, из 24 кафе, планирующих разместить веранды, разрешения получили 17 заведений.

Во время проверки установили, что часть размещенных сезонных кафе не соответствует требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия и цветовой гамме. Руководителям заведений направят уведомления об устранении нарушений.

В мэрии напомнили, что размещать летние веранды разрешено с 15 апреля по 15 октября. Сезонным кафе недопустимо размещать массивные козырьки и навесы, крепить конструкции к фасадам. Также веранды не должны препятствовать движению пешеходов.

Ранее стало известно, что в Рязани для летних кафе разработали общую концепцию внешнего вида.