В Рязани на улице Ленина Нива сбила 12-летнюю девочку на велосипеде

Полиция начала проверку.

В Рязани на улице Ленина Нива сбила 12-летнюю девочку на велосипеде. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 16 мая, в 09:35 напротив дома № 22. 56-летний водитель за рулем автомобилем «Нива Шевроле», по предварительным данным, выезжал со стороны Газетного переулка и наехал на несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате аварии девочка получила ушибы и ссадины, ей была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.