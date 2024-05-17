В Рязани детскую поликлинику № 1 отремонтируют за 3,6 миллиона

Срок выполнения работ — 25 декабря 2024 года.

Детскую поликлинику № 1 на улице Стройкова отремонтируют за три миллиона 613 тысяч 309 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указано, что в здании отремонтируют потолки, заменят радиаторы, облицуют и покрасят стены. Подрядчик должен установить новые двери и окна, починить подоконники. Также в поликлинике появится тепловая завеса над входной дверью.

Согласно проекту, в поликлинике планируют провести электромонтажные работы: заменить розетки, некоторые светильники и осветительные щитки. Также в здании сделают сантехнические и канализационные трубы, установят новые унитазы, умывальники взамен тех, что были с дефектами.

Срок выполнения работ — 25 декабря 2024 года.

Фотографии с сервиса «Яндекс-карты».