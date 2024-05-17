В Рязани 19 мая изменится схема движения транспорта

Это связано с проведением легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2024».

В Рязани 19 мая изменится схема движения транспорта. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Временные меры связаны с проведением Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» — VIII открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2024».

В этот день ограничат движение для транспорта с 06:00 до 13:00 по Соборной площади и улице Петрова, а также с 08:00 до 13:00 по маршруту прохождения участников забега: Кремлёвский Вал — проезд Речников — Окское шоссе — озеро Ореховое — Окское шоссе — улица Свободы — площадь Свободы — улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до Кремлёвского Вала и улицей Рыбацкой.

Общественный транспорт будет ходить следующим образом:

троллейбусы № 1 от остановки «Дом художника» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении);

автобусы маршрута № 90М2 от «Гостиницы Первомайской» будут двигаться по Первомайскому проспекту, улице Каширина, далее по своему маршруту, в обратном направлении из Канищево без изменения.

троллейбусы маршрутов №№ 3, 10 от остановочного пункта «Библиотека им. Горького» проедут через улицу Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении после остановки «Мясокомбинат» снова через Есенина, Ленина, далее по своим маршрутам;

автобусы № 41М2 от «пл. Ленина» будут двигаться по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной и далее по своему маршруту, от остановки «Кальная ул., д. 7» по тем же улицам в обратном порядке, далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№ 46М2, 62 М², 75 М² от остановки «пл. Свободы» следуют по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной, далее по своим маршрутам, в обратном направлении от остановки «Кальная ул., д. 7» по тем же улицам.

С 22:00 18 мая до 13:00 19 мая водителей просят освободить от личного транспорта участки по маршруту движения полумарафона.