В России лесных поджигателей начнут находить по мобильной связи
Новая система фиксирует абонентов сотовой сети, если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут.
В России лесных поджигателей начнут находить по мобильной связи. Об этом пишет РЕН.ТВ.
Отмечается, что в Московской области заработала система обнаружения больших групп людей.
Теперь специалисты лесохраны в режиме реального времени могут видеть количество и расположение всех, кто находится в лесу.
Система фиксирует абонентов сотовой сети, если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут. После специалисты выезжают на проверку.