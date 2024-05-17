В России лесных поджигателей начнут находить по мобильной связи

Новая система фиксирует абонентов сотовой сети, если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут.

В России лесных поджигателей начнут находить по мобильной связи. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Отмечается, что в Московской области заработала система обнаружения больших групп людей.

Теперь специалисты лесохраны в режиме реального времени могут видеть количество и расположение всех, кто находится в лесу.

Система фиксирует абонентов сотовой сети, если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут. После специалисты выезжают на проверку.