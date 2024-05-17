В Пронске нашли труп женщины, пропавшей четыре года назад

В ее убийстве подозревают брата мужа.

В Пронске полицейские и сотрудники Михайловского отдела СК РФ нашли и извлекли из земли труп женщины. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

По предварительной версии, найдена местная жительница, пропавшая четыре года назад. В смерти 35-летней женщины подозревают брата ее мужа. По версии следствия, мужчина ударил родственницу ножом, от ранения она умерла.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ). Подозреваемый установлен, решаем вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы», — заявил глава Михайловского отдела СК Евгений Клевцов.

Следствие продолжается.