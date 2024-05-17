Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
17°
Сбт, 18
16°
Вск, 19
16°
ЦБ USD 90.99 0.07 18/05
ЦБ EUR 98.78 -0.12 18/05
Нал. USD 87.10 / 100.00 17/05 18:55
Нал. EUR 94.90 / 115.00 17/05 18:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
9 632
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
13 574
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
19 065
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
39 051
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Пронске нашли труп женщины, пропавшей четыре года назад
В ее убийстве подозревают брата мужа.

В Пронске полицейские и сотрудники Михайловского отдела СК РФ нашли и извлекли из земли труп женщины. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По предварительной версии, найдена местная жительница, пропавшая четыре года назад. В смерти 35-летней женщины подозревают брата ее мужа. По версии следствия, мужчина ударил родственницу ножом, от ранения она умерла.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ). Подозреваемый установлен, решаем вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы», — заявил глава Михайловского отдела СК Евгений Клевцов.

Следствие продолжается.