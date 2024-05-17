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В НАТО считают, что «рано или поздно» направят войска на Украину
По словам собеседника Politico, представители альянса склоняются к тому, что это будет необходимо «по крайней мере — для обучения и поддержки».

В НАТО считают, что «рано или поздно» направят войска на Украину. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из одной из стран альянса.

По его словам, представители альянса склоняются к тому, что это будет необходимо «по крайней мере — для обучения и поддержки».