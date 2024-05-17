В Москве двое неизвестных в масках избили и ограбили участника СВО

В Москве двое неизвестных в масках избили и ограбили участника СВО. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 13 мая на улице Академика Миллионщикова. По данным собеседника портала, в тот день мужчина получил выплату.

Злоумышленники вдвоем напали на ветерана, угрожали ему пистолетом и похитили 7 миллионов рублей.

Пострадавший вызвал медиков и правоохранителей.

Грабителей удалось задержать 16 мая. Возбуждено уголовное. Напавшим грозит до 15 лет лишения свободы.