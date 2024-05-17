В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю

ПВО сбила 31 ракету ATACMS, 31 Hammer, 329 беспилотников, а также 199 снарядов HIMARS, Vampire, «Град» и «Ольха».

За неделю ВСУ потеряли 8390 боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что российские войска отразили 128 контратак противника, уничтожили четыре вертолета Ми-24, 65 безэкипажных катеров, шесть украинских РСЗО Vampire, 26 орудий полевой артиллерии, пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10», 14 танков, в том числе Abrams, семь самолетов, поразили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции, а также склады боеприпасов и авиатехнику на пяти аэродромах.

ПВО сбила 31 ракету ATACMS, 31 Hammer, 329 беспилотников, а также 199 снарядов HIMARS, Vampire, «Град» и «Ольха».