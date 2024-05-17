В Китае усомнились в праве Шойгу присутствовать на переговорах в парламенте

Значок секретаря Совбеза, разрешающий проход, вызвал вопросы у организаторов.

В Китае усомнились в праве Шойгу присутствовать на переговорах в парламенте. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил «Коммерасантъ».

По данным издания, у организаторов возникли вопросы к значку на право прохода в Дом народных собраний секретаря Совбеза России.

Сергею Шойгу пришлось ожидать некоторое время, пока вопрос не был улажен, и пропустить не менее десятка своих коллег.

Сами переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе были очень короткими. По левую руку от президента Росии находился Сергей Шойгу, по правую — министр иностранных дел Сергей Лавров.