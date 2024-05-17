В ДТП с двумя фурами в Александро-Невском районе погиб 19-летний мужчина

Авария произошла на трассе Р-22 «Каспий».

В Александро-Невском районе в ДТП с двумя фурами погиб человек. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в пятницу, 17 мая, примерно в 13:45, на 327 километре трассы Р-22 «Каспий».

ПО предварительной информации, 19-летний житель Дагестана на грузовике Volvo FH с полуприцепом Schmitz столкнулся с Volvo FM-Truck с полуприцепом Schmitz, за рулем которого был 20-летний житель Дагестана.

Погиб 19-летний пассажир Volvo FH.

По факту аварии началась проверка.