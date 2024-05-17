В Белгородской области после атаки БПЛА погибли женщина и 4-летний ребенок

В Белгородской области после атаки БПЛА погибли женщина и 4-летний ребенок. Об этом в пятницу, 17 мая, написали РИА Новости Крым со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.

Трагедия произошла в поселке Октябрьский. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья: родители и ребенок. Женщина погибла сразу. Раненый отец не стал дожидаться приезда медиков и на попутках довез мальчика до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Фото: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова