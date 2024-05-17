Телеведущего Николая Дроздова выписали из стационара

Он вместе с супругой находится на даче.

Телеведущего Николая Дроздова выписали из стационара. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, 86-летний Николай Николаевич, у которого ранее диагностировали рак предстательной железы, сам обратился в стационар около недели назад для планового лечения. Медики его обследовали и провели цикл гормонотерапии.

Сейчас состояние ученого-зоолога стабильно. Но из-за физической слабости ему приходится соблюдать постельный режим.

Как рассказала супруга Дроздова Татьяна Петровна, сейчас они вместе уехали на дачу, где отдыхают и дышат свежим воздухом. Николай Николаевич хорошо держится: несмотря на слабость, он помогает по огороду, но старается не перетруждаться — делает всё по мере сил и на здоровье не жалуется. Супруги высадили клубнику, огурцы, помидоры и перец. Вместе ухаживают за яблоней, сливой и вишней. И друг за другом.

Напомним, Николай Дроздов является почетным гражданином Рязанской области.