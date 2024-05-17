Шойгу дал оценку наступлению ВС России в зоне проведения СВО

По его мнению, все проходит «довольно неплохо».

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу дал оценку наступлению ВС России в зоне проведения СВО. Информация прозвучала в интервью ВГТРК.

«Как сказал Верховный главнокомандующий, да это и очевидно, на всех направлениях идёт наступление, и идёт довольно неплохо. Я надеюсь, что и дальше будет такое же движение», — заявил экс-министр обороны.

Он добавил, что для дальнейшего движения созданы определённые резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам.