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Рязанским геймерам стал доступен удаленный запуск тяжелых компьютерных игр с помощью платформы МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV. Играть на платформе можно с помощью любого игрового геймпада. В ней используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

Ежемесячная аудитория составляет более 100 тысяч игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тысяч компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз. Пройденный прогресс автоматически попадает в облачное хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться.

«В Рязанской области довольно много геймеров, организуются большие кибертурниры, появляются новые видеоигры и все это нуждается в новых скоростях и пространствах. Поэтому платформа туманного гейминга МТС Fog Play — актуальная тема. По затратам — один час в пять раз дешевле чашки кофе. Теперь можно будет играть даже с домашнего Smart-телевизора. Также мы планируем летом анонсировать новое предложение — безлимитный интернет-трафик для геймеров, что обеспечит им непрерывный и неограниченный игровой процесс. У пользователей будет доступ к уникальным промокодам и другим бонусам внутри популярных франшиз. Кроме того, планируется запуск кибертурниров и розыгрышей мерча для пользователей», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.