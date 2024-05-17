Рязанские полицейские поймали мужчину, который украл телефон у 12-летнего

Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские поймали мужчину, который украл телефон у 12-летнего ребенка. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратилась рязанка и сообщила, что на улице Кальной прохожий выхватил у ее сына смартфон и скрылся.

Оперативники установили приметы грабителя. Им оказался 30-летний житель Клепиковского района, ранее судимый за наркопреступления, кражи и грабеж.

Сотрудники ППС задержали мужчину на улице Есенина и передали его коллегам из уголовного розыска.

Злоумышленник признался в содеянном. Как выяснилось, похищенный у мальчика телефон он продал и потратил деньги на наркотики.

В отношении клепиковца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.