Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверки среди мотоциклистов
Водителям также напомнили их базовые обязанности.
Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверки среди мотоциклистов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
В пятницу, 17 мая, в Рязанской области продолжат комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений со стороны водителей мототранспортных средств.
Инспекторы напомнили мотоциклистам о необходимости особенно внимательно относиться к ПДД и не допускать нарушений.
Госавтоинспекция дублирует основные правила, которыми следует руководствоваться:
- всегда используйте защитную амуницию;
- строго соблюдайте скоростные ограничения;
- контролируйте дорожную обстановку, будьте особенно внимательными на перекрестках;
- соблюдайте требования по регистрации транспорта;
- никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного).