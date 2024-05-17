Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверки среди мотоциклистов

Водителям также напомнили их базовые обязанности.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверки среди мотоциклистов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

В пятницу, 17 мая, в Рязанской области продолжат комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений со стороны водителей мототранспортных средств.

Инспекторы напомнили мотоциклистам о необходимости особенно внимательно относиться к ПДД и не допускать нарушений.

Госавтоинспекция дублирует основные правила, которыми следует руководствоваться: