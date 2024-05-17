Рязанцы выставили квартиры на продажу из-за трупного запаха

В подвале дома № 7 на улице Весенней несколько дней пролежало тело бездомного.

Рязанцы выставили квартиры на продажу из-за трупного запаха. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Ситуация произошла в подвале дома № 7 на улице Весенней. В нем расположено несколько жилых комнат, относящихся к маневренному фонду. По словам местных жителей, помещения используются в крайних случаях и обычно закрыты.

Минувшей зимой под четвертым подъездом поселился бездомный. В начале апреля он скончался. Тело лежало в подвале несколько дней, пока жильцы не почувствовали запах.

Отмечается, что уборка и дезинфекция помещений после этого не проводилась.

Представители народного фронта узнали, кто готов провести необходимые работы, но заявка на них не подана.

В ОНФ добавили, что одна из жительниц первого этажа продала свою квартиру, ее сосед тоже дал объявление.