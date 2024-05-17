Рязанцы смогут слушать стриминговую музыку без дополнительной платы

Рязанцы смогут пользоваться российским стриминговым каналом МТС Музыка без доплат. Достаточно запустить приложение и авторизоваться под своим номером.

Контент в приложении обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста. Например, уже в ближайшие беговые выходные рязанцы смогут запускать «Энергетик-микс», для создания романтической атмосферы в спокойной обстановке — «Чилаут-микс», а подборка «Мой микс» предложит слушателям наиболее подходящие композиции на основе умных алгоритмов.

«Уникальность в том, что можно запускать подборки под разное настроение и случаи жизни, или создавать собственные плейлисты. Например, специально к сезону выпускных пользователям доступна тематическая подборка „Последний звонок“. И самое главное — наслаждаться любимыми треками можно в режиме офлайн, без интернета, и без дополнительных затрат, так как интернет-трафик у абонентов не расходуется», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

МТС Музыка входит в топ-3 российских стриминговых сервисов.