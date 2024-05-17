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Россияне начали активнее готовиться к лету
Этой весной многие выбирали для путешествий южные регионы, где стояла более теплая погода.

Россияне начали активнее готовиться к лету. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила Газета.Ru со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Количество покупок купальных костюмов с 1 апреля по 12 мая 2024 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Солнцезащитные очки в этом году приобретали на 31% чаще, крем от загара — на 17%, а бейсболки — на 12%.

Из этого пляжного набора больше всего подорожали купальники — на 11% за год, до 2984₽ в среднем. На втором месте оказался крем от загара (+10%, до 459₽), на третьем — бейсболки (+8%, до 1365₽ в среднем). Солнечные очки прибавили в стоимости только 2%, средний чек составил 1726₽.

Эксперты отметили, что этой весной многие выбирали для путешествий южные регионы, где стояла более теплая и солнечная погода. Из-за подъема турпотока вырос спрос на соответствующие товары, а вслед за ним и цена на популярные позиции.