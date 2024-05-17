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Российских пользователей Android предупредили о поддельном магазине приложений
На сайте магазина по адресу PLLAYMARKET.RU есть 12 «избранных приложений» — среди них российские банковские программы и приложения мобильных операторов.

Российских пользователей Android предупредили о поддельном магазине приложений Google Play. Об этом сообщил Telegram-канал True OSINT.

На сайте магазина по адресу PLLAYMARKET.RU есть 12 «избранных приложений» — среди них российские банковские программы и приложения мобильных операторов.

«Основная цель хакеров — это пользователи популярных мобильных операторов и банков. Как обычно, файлы содержат троян», — предупреждает источник.

Загрузив приложение с фейкового Play Market, у пользователей есть возможность лишиться доступа к своим аккаунтам и деньгам, которые хранятся в онлайн-банкинге.

На сайте также имеется поиск, однако он не работает — при нажатии кнопки «Поиск» или «Enter» на клавиатуре ничего не происходит.