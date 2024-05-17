Председатель Госсовета Крыма вручил рязанцам медали в честь 10-летия воссоединения с Россией

На торжественном мероприятии в честь 30-летнего юбилея Рязанской облдумы председатель Заксобрания Крыма Владимир Константинов вручил медали «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией» рязанцам, которые проявили мужество, героизм, вели активную политическую деятельность и внесли личный вклад в развитие полуострова, а также принимали участие в подготовке и проведении референдума 16 марта 2014 года.

Среди 15 награжденных — губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, художественный руководитель Рязанского государственного областного театра кукол Валерий Шадский, композитор, член Союза литераторов России Александр Трушин, депутаты и сотрудники аппарата облдумы, представители правительства Рязанской области, гордумы, общественные деятели.

«Мы взаимодействуем не только в рамках Соглашения о сотрудничестве. Между нашими парламентами установились действительно крепкие дружеские отношения. Мы поддерживаем инициативы наших регионов в самых разных направлениях. Это позволяет решать многие правовые и государственные задачи, сближает рязанцев и крымчан», — сказал Аркадий Фомин.

Особое внимание глава регионального парламента акцентировал на сложившихся отношениях, основанных на взаимопонимании, взаимопомощи и уважении.

В завершение церемонии награждения Владимир Константинов от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова и себя лично поздравил собравшихся с 30-летием образования Рязанской облдумы.

«Сегодня Крым полностью интегрирован в российскую экономику, и это произошло значительно быстрее, чем прогнозировалось. Команда и все люди были серьезно настроены. Мы имели невероятную поддержку федерального центра, регионов. Конечно, мы благодарны всем коллегам, друзьям, кто в этом процессе оказывал нам помощь. Мы всегда готовы перенимать лучшие законодательные практики. Уверен, что наше более тесное взаимодействие позволит ускорить развитие парламентаризма, укрепить сотрудничество в разных сферах. Сегодня от всего Крыма поздравляем вас с юбилеем! Мы знаем и понимаем, какую сложную работу вы здесь ведете, особенно когда происходят значимые исторические события», — отметил он.